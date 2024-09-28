Син Наталки Денисенко та Андрія Федінчика сьогодні, 28 вересня, святкує день народження. Йому виповнилося 7 років. Акторка присвятила синові зворушливий допис, яким поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова Може вивести мене із себе за хвилину, – вагітна дружина Остапчука привітала його з 40-річчям

Наталка Денисенко привітала сина Андрійка з днем народження. Вона побажала хлопчику легкої долі та щастя.

Я до цього часу не можу повірити що цей хлопчик виріс всередині мого живота, народився і зараз розказує мені свої думки. Діти – це щось неймовірне! Андрій Андрійович Федінчик, наш Андрійко! Будь щасливим! Хай в тебе буде легка доля,

– написала акторка.

Наталка додала, що у хлопчика особливий характер – у ньому і залежність, і чутливість з ніжністю.

"Ми з татом любимо тебе безмежно. Знай, що ми завжди поряд, знай, що вся наша любов буде супроводжувати тебе завжди! І в 7 років і в 70", – підсумувала Денисенко.

Наталка Денисенко показала кадри з сином та чоловіком: відео

Також акторка поділилась архівними фото – за той період, коли вона була вагітною, а також, як народжувала сина.

Наталка Денисенко про вагітність і пологи / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик з перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до Сил оборони. Нещодавно він отримав важливу нагороду – орден "За заслуги" ||| ступеня.