Днями в мережі з'явився перелік інфлюєнсерів, які мають чималу кількість прихильників у соцмережі Instagram. У список потрапили українці з різноманітним контентом.

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Так, перелік очолив президент України Володимир Зеленський. Він має 15,7 мільйона підписників, що є доволі очікуваним результатом в умовах повномасштабного вторгнення. Водночас високу ланку зміг зайняти виконавець Михайло Поплавський, який має 8,2 мільйона поціновувачів. Чоловік активно займається своєю сторінкою в інстаграмі й привертає увагу користувачів.

Що цікаво, у списку є ті інфлюєнсери, які популярні як у реальному житті, так і в мережі. Серед них: співачка Оля Полякова, яка має 2,9 мільйона підписників, та ведуча Маша Єфросиніна з 2 мільйонами прихильників.

До того ж високі місця у списку займають інфлюєнсери, які розповідають про своє життя, зокрема про материнство, психологію та бьюті-сферу. Так, Даша Квіткова (1,8 мільйона підписників) та Саша Бо (1,7 мільйона підписників) продовжують залучати якомога більше користувачів до свого блогу.

Нагадаємо, днями стало відомо, скільки приблизно заробляють відомі інфлюєнсери на платформі YouTube. Так, канал Раміни Есхакзай заробляє від 4 тисяч доларів прибутку, а Олексія Дурнєва – від 8 тисяч доларів.