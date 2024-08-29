Заробіток інфлюєнсерів залежить від трьох факторів, серед яких: тривалість відео, кількість підписників і місцеперебування автора контенту. Так, за тисячу переглядів на ютубі українці можуть отримати від 1 до 2 доларів.

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Водночас значну частину доходу блогерів складає реклама, ціна якої залежить від компанії, що просуватимуть. Також інфлюєнсери можуть фінансово збагатитися завдяки наявності спонсора або донатів від шанувальників.

Згідно з дослідженням, яке провела "Економічна правда", найбільший прибуток завдяки монетизації мають новинні канали – вони заробляють від 50 тисяч доларів на місяць. Розважальний контент отримує від 5 тисяч доларів на місяць, інтерв'ю – від 800 доларів, а авторський – від 1000 доларів. Так, канал Раміни Есхакзай заробляє від 4 тисяч доларів прибутку, а Олексія Дурнєва – від 8 тисяч доларів.



Заробіток українських блогерів на ютубі / Скриншот з відео

Що цікаво, прибуток блогерів значно збільшується, якщо, крім монетизації, ще врахувати рекламу. У такому випадку заробіток інфлюєнсерів може сягати до 25 тисяч доларів на місяць.



Прибуток блогерів завдяки рекламним інтеграціям / Скриншот з відео

Нагадаємо, днями свій прибуток розкрила блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк. За один з місяців через ФОП вона заробила 516 130 тисяч гривень.