Зокрема, довгоочікувані платівки презентувала група "Океан Ельзи" та співачка Тіна Кароль. Детальніше про новинки від українських виконавців – в матеріалі Show 24. У цій музичній добірці зібрано широкий спектр жанрів, тож кожен знайде щось до смаку.

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ОЕ

Культовий український рок-гурт "Океан Ельзи" випустив свій десятий студійний альбом під назвою "Той день". Цей реліз, який став першою платівкою бенду за останні вісім років, знаменує 30-річчя творчості колективу. Альбом містить 12 треків, серед них – "Мукачево", "Шіле" та "Пісня пісень".

Тіна Кароль

Тіна Кароль теж не відстає від колег. Вона оголосила про вихід свого другого альбому на 2024 рік під назвою "Лірика". До платівки увійшли вісім пісень, які досліджують різні виміри жіночої натури. Співачка заявила, що вважає цей альбом "одним з найкращих у своїй кар'єрі".

YAKTAK

YAKTAK представив композицію "Ендорфін", яка передає відчуття закоханості та натхнення.

"В кожній думці, в кожній демці" я так часто бачу її ім'я. Надіюсь трек нагадає багатьом про ці неймовірні емоції й почуття,

– зазначив виконавець.

YAKTAK – "Ендорфін": дивіться відео онлайн

"Антитіла"

Водночас гурт "Антитіла" випустив нову пісню під назвою "Вдома". Трек навіює ностальгію, спонукає слухачів замислитися над своїм корінням і викликає бажання повернутися до дорогих їм місць.

"Антитіла" – "Вдома": дивіться відео онлайн

Саша Чемеров

Саша Чемеров презентував трек "Мовчи", який увійде до його майбутнього мініальбому "Біполярник". Пісня заглиблюється у співзалежні стосунки та боротьбу двох особистостей в одному тілі.

Саша Чемеров – "Мовчи": дивіться відео онлайн

VLADA K

VLADA K представила свій сингл "Мантра" – пронизливе дослідження надії та внутрішньої сили. Трек, створений для дитячого пісенного конкурсу "Євробачення", підкреслює життєву важливість збереження віри у світле майбутнє.

Ця пісня про силу надії та внутрішньої стійкості, яку я хочу передати кожному слухачеві. Навіть у найскладніші часи ми повинні вірити в краще майбутнє та знаходити сили не здаватися, адже щастя завжди поруч, варто лише відкрити для нього серце,

– наголосила юна артистка.

VLADA K – "Мантра": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Співачка Ann in Black випустила пісню "Осінь здивуй мене", яка швидко набирає популярності у соціальних мережах. Рядки треку передають настрій розгубленості та виснаження після непростого літа: робота, стосунки, депресія й пошук балансу. Проте головна героїня не ламається під тягарем цих емоцій, а навпаки, вривається в осінь. Вона готова до нових викликів і несподіванок.

Ann in Black – "Осінь здивуй мене": дивіться відео онлайн

GRISANA

GRISANA теж потішила шанувальників новим синглом "Дочка ювеліра".

Уявляю собі, як дівчата включають цей трек зранку, збираючись йти по своїм справам, слухають, заряджаються на ще один найкращий день і на повторі кажуть собі у дзеркало "I'm a queen of slay",

– поділилася виконавиця.

GRISANA – "Дочка ювеліра": дивіться відео онлайн