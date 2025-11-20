Ходять чутки, що співачка нібито перебуває в нових стосунках. Вона цю інформацію вперше за довгий час прокоментувала у новому випуску Weekend Show, яке вийшло на ютуб-каналі М1 music, пише 24 Канал.

Вас також може зацікавити Де зараз і чим займаються Бампер і Сус – один з найгумористичніших дуетів України

Оксана Білозір презентувала кліп на нову пісню "Невчасна любов" і поспілкувалася з ведучими М1, які, зокрема, згадали в розмові й "весілля" артистки.

Ой, слухайте, ви накаркаєте. Що ж ви зі всіх боків. Мені вчора розказували, що мене вже без моєї участі женили,

– з усмішкою на обличчі сказала знаменитість.

На думку телеведучого Андрія Чорновола, такі плітки могли з'явитися через те, що Оксана Білозір часто перебуває поряд із впливовими чоловіками. У відповідь співачка загадково зазначила: "Чекайте, ви ще не бачили", залишивши інтригу щодо свого особистого життя.

Інтерв'ю з Оксаною Білозір: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Оксана Білозір розлучилася з Романом Недзельським, з яким вони були разом майже 33 роки. Як виявилося, останні 10 років подружжя жило окремо. Оксана Білозір мешкала в орендованому будинку з мамою Романа і сином Ярославом, а чоловік жив у їхньому спільному будинку на Дніпрі. Після початку повномасштабного вторгнення Недзельський долучився до війська. Він розповідав, що був проти розлучення, та його ініціювала сама співачка. У серпні цього року в коментарі ТСН Білозір казала, що не спілкується з колишнім чоловіком.

Що відомо про першого чоловіка Оксани Білозір?

Ним був композитор Ігор Білозір.

Пара познайомилася ще в студентські роки, коли вони навчалися у Львівській державній консерваторії ім. Миколи Лисенка.

Вас також може зацікавити Зустрічається лише раз на пів мільйона людей: яке дівоче прізвище має Оксана Білозір