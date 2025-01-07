Оксана Пекун поділилась, що дружить та спілкується з Аурікою Ротару. Однак не лізе в чужі сімейні проблеми. Про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна", пише 24 Канал.

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Естрадна співачка зізналась, що думала про те, чому Софія Ротару не виступає зараз. Вона припустила, що її колега вирішила відпочити від популярності.

Софія, як мені здається, має дуже великий тягар слави. Може, вона просто відсторонилася, просто пішла на відпочинок. Хоча, можливо, з часом ми побачимо її. Я знаю, що вона багато зробила на початку війни. І Ауріка, і Софія дуже багато донатили,

– розповіла Оксана Пекун.

Де зараз Софія Ротару

Знаменита співачка та виконавиця пісні "Червона рута", яка все ж їздила до Росії після 2014 року, була у Києві на початок повномасштабної війни. У серпні 2022 року артистка приїхала у рідне село в Чернівецькій області. Після цього співачка майже не з'являється на публіці та не дає інтерв'ю.

Колеги та близькі Софії Ротару називали різні версії щодо її місцеперебування зараз: одні кажуть, що артистка живе за кордоном, інші, що вона залишилась в Україні. У жовтні артистка показала своє фото з Байкового кладовища, де похований її чоловік.