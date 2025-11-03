На це звернув увагу український військовий з позивним "Віцик". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграмі захисника.

"Віцик" опублікував фотографію своєї аптечки, на якій кров його друга. Побратим військового загинув на його очах у місті Покровськ Донецької області.

Аптечка, на якій кров друга "Віцика" / Фото з інстаграму захисника

До допису "Віцик" також прикріпив світлини Олега Баришевського зі святкування Геловіну, на яких він позує у військовій формі.

Піксель – не костюм, не стиль, не хайп, не прикол на Геловін. Це форма, в якій ми носимо на руках 300 і 200. Ти в ньому танцюєш, ми гинемо. Ти в ньому пробуєш коктейль, ми в ньому ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихати. Піксель створений, щоб у ньому виживати,

– наголосив "Віцик".

Захисник додав, що Баришевський одягнув військову форму на свято, аби привернути увагу, а "хтось у ній отримав кулю, уламок, шрам або гробову дошку".

Коли ти в ньому танцюєш на вечірці – ти танцюєш на кістках тих, хто вже не повернеться. Піксель – не маскарад, не декор, не атрибут "сміливого образу". Це символ війни, яка досі триває. Рана, в яку щодня сиплять сіль,

– підкреслив військовий.

Олег Баришевський у військовій формі / Фото з інстаграму "Віцика"

Олег Баришевський на святкуванні Геловіну / Фото з інстаграму "Віцика"

Олег Баришевський святкував Геловін у військовій формі / Фото з інстаграму "Віцика"

Важливо! "Віцик" також попросив підтримати збір на допомогу військовим, що воюють Покровському напрямку. Банка – за посиланням. Карта: 4441 1111 2337 5127, PayPal: pro100vity98@gmail.com.

Зауважимо, що Олег Баришевський закрив профіль в інстаграмі. Однак у телеграм-каналі "Киевский движ" опублікували скриншот з його реакцією на обурення людей.

Я був в образі себе, у своїй формі, яку мені видали на навчанні, і єдине висміювання, яке тут може бути, – це висміювання самого себе, а не солдатів, які воюють на фронті. Усі, хто давно підписаний, знають моє ставлення і повагу до військових, і смітися з них я б ніколи не став,

– написав блогер.

Олег Баришевський відреагував на критику / Скриншот "Киевский движ"

Коли Олег Баришевський виїхав з України?