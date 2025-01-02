Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Мінус перший". Варто зазначити, що у мережі часто можна побачити звинувачення на адресу шоу, що там все за сценарієм.

До речі Після поцілунків та інтимних моментів: Олександр Терен відповів, чи був секс на "Холостяку"

Коли у Терена запитали, чи він цілувався з учасницями за сценарієм, той відповів з гумором.

Так. Мені ж кажуть, що коли робити, кого поцілувати, як, коли язик висунути,

– віджартувався Олександр Терен.

Військовослужбовець дуже радий, що взяв участь у шоу "Холостяк", та каже, що це був класний досвід. Він пригадав, що про 13 сезон писало багато іноземних ЗМІ. Зокрема, про те, що новим головним героєм став ветеран російсько-української війни на протезах. Водночас Олександр Терен зазначив, що українські медіа більше зосереджувалися на його поцілунках з учасницями, образах чоловіка та дівчат, а не на важливих темах.

Олександр Терен на шоу "Крінжові новини": дивіться відео онлайн

Терен додав, що це перший сезон проєкту, який відзняли повністю україномовним.

Багато показали. Україномовний контент повністю і тотально все. Показали бізнеси, які створили переселенці, постраждалі бізнеси. Показали ветеранів, показали людей з інвалідністю,

– висловився військовослужбовець.

До того ж у новому сезоні говорили про українську літературу. Також Олександр поділився, що його трохи дратує, що люди "не доганяють", що це зовсім інший формат, а не такий "Холостяк", яким його звикли бачити.