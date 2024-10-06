На тему можливого міжнародного розшуку Волошин порозмірковував у своєму тіктоці досить по-філософськи. Він заявив, що воля – це найцінніше, що є у людей. Без неї ми "як тварини, що закриті в зоопарку".
До речі "Працюють з доказами": поліція взялася за блогера Волошина, який втік з України
Олександр поділився, що багато хто питає, чи не боїться він міжнародного розшуку. Блогер відповів, що не боїться, адже приймає життєві ситуації такими, якими вони є.
Звісно, що я буду боротися до кінця за свою волю. Але розумію – якщо обставини такі, що ти не можеш їх змінити, то їх просто треба прийняти. Навіть в залізній клітці можна знайти щастя, можна навчитися радіти дрібницям,
– розповів Олександр Волошин.
Олександр Волошин про міжнародний розшук: дивіться відео онлайн
Волошин також звернувся до книги психотерапевта Віктора Франкла "Сказати життю так".
Він сказав таку штуку, що в концтаборі спочатку ламалися ті, хто вірили, що скоро це все закінчиться. Потім ламалися ті, хто вірили, що можуть звідти вибратися. Виживали ті, хто просто змирилися з обставинами й почали шукати щастя в дрібницях,
– поділився блогер.
Що відомо про втечу Олександра Волошина за кордон
- У вересні журналістка Раміна Есхакзай випустила на своєму ютуб-каналі відео, де розповіла, як блогеру Волошину вдалося виїхати за кордон. Вона заявила, що Олександр скористався системою "Шлях". Сталося це 31 липня, а зареєструвало хлопця ТОВ "Рос Транс".
- Днями Раміна повідомила, що поліція вже опрацьовує докази про те, що Волошин виїхав з України незаконно. Вона зазначила, що блогерові може загрожувати міжнародний розшук.