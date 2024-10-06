На тему можливого міжнародного розшуку Волошин порозмірковував у своєму тіктоці досить по-філософськи. Він заявив, що воля – це найцінніше, що є у людей. Без неї ми "як тварини, що закриті в зоопарку".

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Олександр поділився, що багато хто питає, чи не боїться він міжнародного розшуку. Блогер відповів, що не боїться, адже приймає життєві ситуації такими, якими вони є.

Звісно, що я буду боротися до кінця за свою волю. Але розумію – якщо обставини такі, що ти не можеш їх змінити, то їх просто треба прийняти. Навіть в залізній клітці можна знайти щастя, можна навчитися радіти дрібницям,

– розповів Олександр Волошин.

Олександр Волошин про міжнародний розшук: дивіться відео онлайн

Волошин також звернувся до книги психотерапевта Віктора Франкла "Сказати життю так".

Він сказав таку штуку, що в концтаборі спочатку ламалися ті, хто вірили, що скоро це все закінчиться. Потім ламалися ті, хто вірили, що можуть звідти вибратися. Виживали ті, хто просто змирилися з обставинами й почали шукати щастя в дрібницях,

– поділився блогер.

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