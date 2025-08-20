Зараз Олексій Кузнєцов не з'являється в українському інфопросторі. У матеріалі Show 24 розповість, що відомо про кар'єру та особисте життя співака, де він зараз і як підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення.

Що відомо про раннє життя Олексія Кузнєцова?

Олексій Кузнєцов народився 29 травня 1991 року. Він родом з міста Макіївка Донецької області. Цікавитись оперою хлопець почав у 3-річному віці, а у 12 уже точно став, що хоче стати оперним співаком.

Під час навчання на першому курсі Донецького музичного училища проходив стажування у Донецькому академічному державному театрі опери та балету імені Анатолія Солов'яненка.

Участь у 1 сезоні талант-шоу "X-Фактор"

У 19-річному віці Олексій взяв участь в українській версії талант-шоу "X-Фактор". На кастингу він вразив суддів і глядачів своїм вокалом. Хлопець потрапив у групу співачки Йолки "Хлопці 14-25".

У фіналі Кузнєцов співав з італійським тенором Алессандро Сафіна. Cпівак став переможцем 1 сезону "Х-фактора" і виграв 2 мільйони гривень. Друге місце зайняла Марія Рак, яка була у команді Ігоря Кондратюка.

Особисте життя

Перед прямими ефірами "X-Фактору" Олексій Кузнєцов познайомився балериною Катериною Семеновою. Жінка викладала балет для дітей і дорослих і підпрацьовувала моделлю.

Того дня Катерина йшла на кастинг. Вона попросила Олексія дати їй телефон, аби подзвонити до когось, адже забула поповнити рахунок. Врешті співак взяв у Семенової номер телефону.

Катерина й Олексій продовжили своє спілкування, жінка підтримувала коханого під час участі у талант-шоу. Згодом пара одружилася, а у 2023 році у них народився син.

Переїзд до США

У 2015 році Кузнєцов переїхав до Нью-Йорка, аби розвивати свою кар'єру там.

В Україні дуже слабко розвинена класична музика. Хоча театри й артисти намагаються залучити все більше і більше нових слухачів, система, з якою вони працюють, вже давно застаріла. В Україні є багато талантів, більшість з яких живуть і виступають за кордоном. Я вважаю це неправильним,

– ділився співак у 2019 році.

Де зараз і як підтримав Україну під час війни?

Разом зі сім'єю Олексій продовжує жити у Нью-Йорку. У його блозі можна побачити чимало відео з занять боксом, адже, окрім співу, він також цікавився спортом. У 17 років Кузнєцов став майстром спорту з боксу.

Його сторінка в інстаграмі налічує понад 40 тисяч підписників. Чоловік спілкується з аудиторією англійською.

Олексій Кузнєцов з дружиною і сином / Фото з інстаграму Катерини Саменової

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Олексій Кузнєцов продемонстрував підтримку Україні. Співак став співзасновником фонду HELP UKRAINE, однак чи діє він наразі – невідомо.

