Олена Кравець опублікувала рідкісне фото на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. Вона показала, як подорослішали її діти-двійнята.

До слова Донька Емінема вперше стане мамою: реакція артиста розчулила мережу

8-річні Іван та Катерина позували перед мамою в обіймах. Дівчинка постала у рожевому в'язаному светрі, а хлопчик одягнув чорну футболку з написом "Bro".

Рідкісні хвилини злагоди між бро та сістер,

– підписала фото Олена Кравець.



Діти Олени Кравець / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про дітей Олени Кравець

Донька та син акторки перейшли до третього класу, вони навчаються в одній з приватних шкіл Києва.

Також в Олени Кравець є старша донька Марія. Відомо, що в неї вже є бойфренд Ростислав, з яким вони разом вже понад один рік. Марія не навчається в університеті, а проводить благодійні танцювальні заходи зі своєю командою та допомагає мамі з подкастом.