Відтак, стрічку тіктока вже заполонили милі відео з репером та Хейлі. У роликах, зокрема, є й архівні кадри зіркового батька з донечкою, які він напередодні показав у своєму новому кліпі.

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Так, відео, яке розлетілося тіктоком, вже зібрало понад 1 мільйон лайків. В ролику вирізали момент з відеороботи, де Емінем дізнався про те, що вперше стане дідусем – Хейлі подарувала татові футболку з написом "дідусь" та замотала туди знімок УЗД, на якому видно плід дитини. Репер був вражений. Глядачів дуже розчулив цей момент.

Крім того, популярним стало відео, де, окрім реакції на вагітність, додали дитячі фото Хейлі з батьком. Цей тікток назбирав вже понад 2 мільйони вподобайок.

Що відомо про доньку Емінена