За словами зірки, вона працювала в Росії до 2014 року. Втім, жінка навіть не хоче про це згадувати.

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Тоді Олена працювала паралельно над проєктами в Україні та в Росії. Як запевнила Шоптенко, різниця між ними досить велика. Після цього жінка вирішила, що більше ніколи не погодиться на участь у російських шоу.

Я ненавиджу цей період, навіть згадувати боляче. Такої пихатості ніде більше в житті не бачила. Я тоді зрозуміла для себе на все життя, що мені не просто не подобається та країна, я не можу перебувати поряд з цими людьми. Не розумію, як людина зі здоровою психікою може там виживати? У мене про той період тільки найгірші спогади,

– поділилася хореографиня.

Танцівниця додала, що відчула на собі, як росіяни зневажливо ставляться до українців. Подібний досвід призвів до того, що Олена вже давно відчуває огиду до країни-агресора.

Пообіцяла собі: більше ніколи. У мене там не з'явилося ніяких друзів, але мені цього і не хотілося. Я все це постаралася забути, як страшний сон. Погодьтеся, ми самі вибираємо, де працювати, з ким спілкуватися. Я волію обирати зайнятість і оточення з погляду цінностей. Мені потрібно, щоб ми дивилися в одному напрямку – з людиною чи проєктом,

– підкреслила Шоптенко.

Нагадаємо, Олена також згадала про спільну з Володимиром Зеленським участь у шоу "Танці з зірками" у 2006 році. Хореографиня розсекретила пораду від президента України, якою досі користується.