Про це Шоптенко розповіла у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Спілкування з ними майже немає. Це болюча тема для мене. Я думаю, мене зрозуміють люди, в яких також є родичі в цій країні. Це якесь нерозуміння одне одного абсолютне. Це все дуже злить. Коли ми починаємо розмовляти, я просто мовчу, бо якщо я відкрию свого рота, то ми закінчимо ср*чем. Мене ніхто не зрозуміє, на жаль,

– зізналась танцівниця.

Олена Шоптенко висловилася й про свого 105-річного дідуся по маминій лінії. Він – ветеран Другої світової війни, був розвідником.

Він мені колись розповідав, як вони "розговорювали німецького язика". Я не знаю, нащо він мені це розповідав. Він вже не так мислить абсолютно. Я з ним розмовляю, бо він уже скоро піде. Ми не спілкуємося на тему України й Росії. Це дуже стара людина. Я його дуже поважаю,

– зауважила вона.

