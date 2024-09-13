Вона підібрала білосніжний костюм-трійку. До того ж зробила витончений макіяж та зачіску.

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Так, образ Олени Зеленської складався з білого піджака вільного крою з подовженим лацканом і нагрудною кишенею, прикрашеною шовковою хустинкою. Піджак вона поєднала з прямими штанами та блузою в тон, доповнивши образ стильними туфлями-човниками молочного кольору.

До свого аутфіту перша леді додала масивні сережки-кільця, а стриманий нюдовий макіяж і розслаблена укладка підкреслили вишуканість її вбрання, створивши цілісний та елегантний образ.

Що відомо про четвертий Саміт перших леді та джентльменів