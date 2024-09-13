Вона підібрала білосніжний костюм-трійку. До того ж зробила витончений макіяж та зачіску.
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Так, образ Олени Зеленської складався з білого піджака вільного крою з подовженим лацканом і нагрудною кишенею, прикрашеною шовковою хустинкою. Піджак вона поєднала з прямими штанами та блузою в тон, доповнивши образ стильними туфлями-човниками молочного кольору.
До свого аутфіту перша леді додала масивні сережки-кільця, а стриманий нюдовий макіяж і розслаблена укладка підкреслили вишуканість її вбрання, створивши цілісний та елегантний образ.
Що відомо про четвертий Саміт перших леді та джентльменів
- Цьогорічна подія зосередила свою увагу на критично важливому питанні безпеки дітей, зокрема, долі наймолодших під час війни.
- Саміт зібрав значну кількість поважних учасників, серед яких були дружини та чоловіки світових лідерів, провідні експерти з питань захисту дітей, як міжнародні, так і українські, а також відомі громадські діячі. Серед знаменитостей був присутній актор Майкл Дуглас у супроводі свого сина.
- У своїй потужній вступній промові Олена Зеленська наголосила на нагальній потребі міжнародної спільноти об'єднатися задля захисту дітей у всьому світі.