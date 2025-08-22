Для події перша леді підібрала діловий образ в нейтральних кольорах, який вдало підкреслював її зовнішність. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Зеленської.

Так, дружина президента України одягнула стильний класичний костюм, який складається з жакета та штанів, приглушеного коричнево-сірого відтінку. Її образ доповнили елегантні золотисті сережки та каблучка. Крім того, Олені Зеленській зробили акуратну зачіску з легкими хвилями та нюдовий макіяж.

Нагадаємо, що днями перша леді разом з чоловіком з'явилася на церемонії "Національна легенда України-2025". Тоді наша редакція також писала про образ Олени Зеленської. Для урочистої церемонії вона обрала стильний піджак з орнаментом від бренду Gaptuvalnya, який коштує понад 26 тисяч гривень.