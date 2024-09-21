Своїми враженнями перша леді України поділилася в інстаграмі. Важливо зауважити, що для зустрічі Зеленська підібрала трендовий монолук.

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Так, дружина президента України одягнула аутфіт, що складався з білого подовженого жакета та штанів вільного крою. До костюма вона додала білий топ. Її образ був завершений туфлями молочного відтінку, локонами та ніжним макіяжем.

Надихнулися величною історією собору та помилувалися тамтешніми фресками... Рада, що традиція зустрічей іноземних послів відновилась у 2022 році й саме на території Софії вони вручають вірчі грамоти Президенту України. Не менш рада, що Саміт перших леді та джентльменів уже вчетверте провели саме тут,

– підкреслила Олена Зеленська.

Що відомо про четвертий Саміт перших леді та джентльменів

Захід відбувся 12 вересня у Києві. Він був присвячений темі "Безпека дітей під час війни", під час якого обговорювалися критичні питання, пов'язані із захистом дітей у різних середовищах, включаючи сім'ю, школу та кіберпростір.

У саміті взяли участь представники кількох країн, зокрема Литви, Естонії, Сербії, Данії, Словенії, Гватемали, Белізу і Фінляндії.

Зауважимо, нещодавно Олена Зеленська відвідала Львів, де завітала на відкриття оновленої лабораторії у Клінічному центрі дитячої медицини. Для візиту вона підібрала елегантний ансамбль у синьо-коричневих відтінках.