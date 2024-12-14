Маша Єфросиніна та Оля Полякова повернулися до формату "Дорослих дівчаток", пише 24 Канал з посиланням на ютуб ведучої. Понад рік зіркові подруги не випускали нових відео.

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За час їхньої відсутності в мережі ходило чимало різних чуток про те, що відбулося між Єфросиніною та Поляковою. Співачка розповіла, що люди пліткували про їхній конфлікт через гроші.

Я чула на манікюрі. Коротше, що ми з тобою не поділили якісь нереальні багатства, які заробляємо на "Дорослих дівчатах". І, типу, я захотіла більше грошей, бо я хапуга ще та. Оце, до речі, правда. Ось. І ми на цьому посварилися, бо я хапуга, а ти жлобиха,

– іронічно висловилась Оля Полякова.

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Маша Єфросиніна додала, що шокована кількістю чуток про їхній конфлікт. Насправді ж вони були не в ресурсі й стикнулися з різними випробовуваннями, тому не могли записувати нових відео.

"Людям не цікаво знати правду. Що одна була не в ресурсі. Потім, чесно скажу, у мене і в тебе почалися з лютого 2024 шизофренічні графіки по роботі", – зауважила ведуча.

Нагадаємо, Оля Полякова й раніше емоційно реагувала на чутки про її сварку з Машею Єфросиніною. Вона називала плітки "нісенітницями" й казала, що люди, які вигадують подібні історії, поняття моралі "на рівні плінтуса".