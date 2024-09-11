З нагоди цього особливого свята співачка зворушливо привітала коханого. Крім того, вона поділилася рідкісним знімком з партнером.

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Так, на фото можна побачити, як Оля Полякова обіймає чоловіка, коли той усміхається. До світлини зірка додала щемливий допис. Вона підкреслила, що стосунки з Буряковським її дуже змінили.

Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе. Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити й робити все самій. А потім не заважав – тільки підтримував і хвалив! Розумію, що це батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше. Я виросла в цьому шлюбі, в любові й теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою!,

– зазначила зірка.

Вона додала, що в шлюбі з чоловіком відчуває кохання.

Ми тепер батьки нашим чудовим дівчаткам, а одне одному рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама – доросла, безпечна, затишна,

– наголосила виконавиця.

Зауважимо, нещодавно виконавиця розповіла про дорогий подарунок, який їй зробив чоловік. Вадим подарував Ользі розкішний годинник вартістю 16 000 євро, що близько 730 тисяч гривень. Як зізналась артистка, вона хотіла його 20 років.