У святковий день співак привітав кохану. Він поділився рідкісним фото з Мариною у своєму інстаграмі та додав зворушливий підпис.

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На знімку Павло зображений у класичному образі з білої сорочки та штанів, тоді як Марина сяє в елегантній рожевій сукні.

Саме в цей день 30 років тому нашу любов благословили небеса! Наші долі повінчані, а серця навіки пов'язані один з одним,

– зазначив під фото артист.

Нагадаємо, нещодавно Зібров та його дружина також відсвяткували 30-ту річницю весілля. Подружжя зв'язало себе тенетами шлюбу 25 серпня 1994 року. Ця подія збіглася з днем народження Марини Зібрової. Цьогоріч Павло подарував коханій нову проникливу пісню під назвою "Коханій дружині".

Що відомо про стосунки Павла та Марини Зібрових