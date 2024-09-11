Зібров розповів, що втратив доступу до свого телеграму. Невідомі зламали його сторінку в месенджері.

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Виконавець вже розпочав заходи з відновлення викраденого акаунту, але радить шанувальникам і родині утриматися від використання телеграму для спілкування з ним протягом цього часу.

Друзі, у мене зламали телеграм, доступу більше немає. Пишіть, будь ласка, на інші месенджері, поки розв'язуємо це питання,

– зазначив народний артист.



Павло Зібров став жертвою шахраїв / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, Klavdia Petrivna теж днями звернулася до своїх прихильників. Артистка зазначила, що її сторінку в інстаграмі зламали й змінили нікнейм. Зірка закликала людей не комунікувати з нею у цій соцмережі, а натомість сказала, що з нею можна зв'язатися в телеграмі.