Про це вона сказала у своєму інстаграмі. Крім того, показала фото з синцями.

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Даша Ульянова поділилася історією про те, як її ледь не змило хвилею під час фотосесії на одеському пірсі. На щастя, дівчина не впала у море, але отримала травми, впавши на бетонні плити. В результаті інциденту у неї залишився забій на нозі та подряпини на руці. Даша закликала своїх підписників не втрачати пильності у подібних ситуаціях.

Я ні в якому разі не хочу жалітись. Мені просто хочеться, щоб ви вчились на моїх помилках, а я в такому випадку – на своїх. І навіть пам'ятаючи про ті випадки, що були на тому самому місці – все одно пішла робити фото… Без коментарів. Бережіть себе, дбайте про себе,

– наголосила інфлюенсерка.

Що відомо про Дашу Ульянову