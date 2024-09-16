Про це вона сказала у своєму інстаграмі. Крім того, показала фото з синцями.
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Даша Ульянова поділилася історією про те, як її ледь не змило хвилею під час фотосесії на одеському пірсі. На щастя, дівчина не впала у море, але отримала травми, впавши на бетонні плити. В результаті інциденту у неї залишився забій на нозі та подряпини на руці. Даша закликала своїх підписників не втрачати пильності у подібних ситуаціях.
Я ні в якому разі не хочу жалітись. Мені просто хочеться, щоб ви вчились на моїх помилках, а я в такому випадку – на своїх. І навіть пам'ятаючи про ті випадки, що були на тому самому місці – все одно пішла робити фото… Без коментарів. Бережіть себе, дбайте про себе,
– наголосила інфлюенсерка.
Що відомо про Дашу Ульянову
- Дівчина стала найяскравішою учасницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10", зачарувавши глядачів і головного героя, пілота Макса Михайлюка, своїми навичками художньої гімнастки.
- У міру того, як розгортався сезон, хімія між Ульяновою і Михайлюком ставала все більш очевидною, що змусило багатьох шанувальників пророкувати її перемогу. Очікування підтвердилися, коли у фіналі сезону Макс обрав Дашу.
- Однак роман пари поза межами проєкту виявився недовгим. Відносини закінчилися після того, як Максим зізнався в інтимному зв'язку з іншою учасницею. Не в змозі прийняти це одкровення, Даша вирішила розірвати їхні стосунки.
- Після "Холостяка" Ульянова активно розвиває свій блог в інстаграмі. У 2023 році блогерка оголосила, що вступила в нові стосунки й починає спільне життя зі своїм партнером.