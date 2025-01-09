Волонтерка Інна Бєлєнь розповіла, що інколи досі бачить коментарі з підозрами, нібито вона пішла на шоу за піаром. Ці звинувачення вона прокоментувала в інтерв'ю "Славі+", пише 24 Канал.

До слова Знову доводиться обирати, – Олександр Терен знявся в новому шоу після "Холостяка"

Переможниця "Холостяка" розповіла, що спершу хотіла виправдовуватися чи навіть видалитися з соцмереж. Однак потім подумала про те, що медійність, яка прийшла до неї після шоу – це просто бонус, який теж можна використати.

Проскакує, коли люди пишуть: "Вона пішла на шоу за піаром". І я відповідаю: мені видалити сторінку в інстаграмі? Що мені зробити, щоб люди зрозуміли: якщо ти прийшла за емоціями, почуттями й знайшла там собі пару, чому не можна скористатися бонусом? Якщо в тебе вже є аудиторія, робити й для себе гарно, і для людей. У мене спочатку була думка, що повинна виправдатися: що я не за тим пішла, видалити інстаграм,

– відповіла Бєлєнь.

Інна зробила висновок, що не повинна засмучуватися від подібних коментарів. На її думку, так коментатори лише показують свої реальні думки та проєкції.

Чи залежить від думки інших

Інна Бєлєнь додала, що вчиться не реагувати на хейтерські коментарі. Вона бере до уваги конструктивну критику, однак її все ще зачіпають негативні репліки в мережі.

"Кидаю на збір 10 тисяч і в цей момент мені хтось пише: "недоволонтер", "їдь на фронт", мене це чіпляє. Я знаю правду, але тисячу коментарів пройдеш, а на 1001 зірвешся. Вже набагато краще, як тільки я вийшла з шоу, але я вчусь", – поділилась переможниця "Холостяка".