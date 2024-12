Пісня називається Woman's World. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.

Насамперед композицію розкритикували через співпрацю з продюсером Dr. Luke, якого раніше звинувачували у сексуальних домаганнях, та невдалу спробу створити феміністичний гімн. Деякі критики назвали пісню "просто поганою", а інші зазначали, що її месседж "застряг у 2014 році".

Слухачі в коментарях під кліпом звернули увагу на невідповідність тексту та відеоряду: "Текст пісні явно створений для просування сильних, розумних, впливових жінок. Але відео показує їх як сексуальні об'єкти, які незграбно виконують повсякденні завдання".

Katy Perry – WOMAN'S WORLD: дивіться відео онлайн

Зауважимо, до антирейтингу також потрапили композиції Нікі Мінаж "Big Foot", Ice Spice "Think U the Shit (Fart)", ДжоДжо Сіви "Karma", Каміли Кабельйо з Playboi Carter "I Luv It" та інші. Більшість треків у списку — це колаборації, які, за висновками Variety, не вдалися через невдале поєднання виконавців.