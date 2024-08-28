Дует Злати Огнєвіч та Максима Бородіна – пісня "Без тебе" – залетіла у тренди YouTube. Пісня потрапила на перше місце вкладки "Популярне".

До слова Хочу, щоб кожен відчув цей біль, – Jerry Heil присвятила щемливий трек дітям, яких викрала Росія

Крім того, ліричний трек зібрав понад 1,3 мільйона переглядів.

Злата Огнєвіч та Максим Бородін – "Без тебе": дивіться відео онлайн

Раніше трек критикували у соцмережах. Користувачам не сподобалось слово "біжав" – вони назвали його русизмом й обурювались, що воно ріже вухо.



Що користувачі писали про пісню / Скриншот з інстаграму Злати Огнєвіч

""Біжав" – це не суржик, це художній зворот слова, який допускається в українській мові. Я зверталася до перекладача-лінгвіста, він сказав, що це допустимий зворот слова. Я коли його почула в тексті, навіть не звернула увагу, бо в моєму оточенні також так кажуть. Але люди дуже прискіпливо до цього ставляться", – так Злата Огнєвіч відреагувала на хейт.

Зауважимо, лірична пісня "Без тебе" розповідає про двох людей, які не можуть жити одне без одного, вони знаходять одне в одному підтримку й натхнення. Трек розповідає про справжнє кохання, яке здатне змінити життя.