Ярроу було 86 років. Чоловік помер від раку сечового міхура у своєму будинку в Нью-Йорку, передає 24 Канал з посиланням на People.

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Вчора його діти, Крістофер і Бетані, написали в інстаграмі, що стан батька слабкий. Також вони попросили рідних та друзів Пітера Ярроу написати історію, відео або аудіоповідомлення, аби розповісти, як співак вплинув на їхні життя. Зокрема, його музика, соціальна активність, людяність та щедре серце. До того ж Крістофер і Бетані попросили шанувальників поділитися історіями про батька. Згодом вони з'являться на його вебсайті.

Ці слова та внески – це більше, ніж просто історії, – це його справжня спадщина, яка буде зберігатися ще довго після його смерті,

– йдеться у дописі.

Що відомо про життя і творчість Пітера Ярроу