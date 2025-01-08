Ярроу було 86 років. Чоловік помер від раку сечового міхура у своєму будинку в Нью-Йорку, передає 24 Канал з посиланням на People.
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Вчора його діти, Крістофер і Бетані, написали в інстаграмі, що стан батька слабкий. Також вони попросили рідних та друзів Пітера Ярроу написати історію, відео або аудіоповідомлення, аби розповісти, як співак вплинув на їхні життя. Зокрема, його музика, соціальна активність, людяність та щедре серце. До того ж Крістофер і Бетані попросили шанувальників поділитися історіями про батька. Згодом вони з'являться на його вебсайті.
Ці слова та внески – це більше, ніж просто історії, – це його справжня спадщина, яка буде зберігатися ще довго після його смерті,
– йдеться у дописі.
Що відомо про життя і творчість Пітера Ярроу
- Фолк-тріо "Пітер, Пол і Мері", учасником якого був Ярроу, найбільш відоме через такі хіти: Puff the Magic Dragon, Day is Done та Light One Candle.
- Вперше Піттер Ярроу захотів створювати музику, коли навчався в середній школі. Якось він почув, як колектив The Weavers співає у Карнегі-Холі – концертній залі в Нью-Йорку.
- Коли співак закінчив Корнелльський університет, почав грати у кав'ярнях у кварталі Гринвіч-Вілледж, де зустрів своїх майбутніх одногрупників Мері Треверс та Ноеля Пола Стукі. У 1961 році вони дебютували як тріо Bitter End, а вже наступного року випустили альбом.
- Гурт виграв п'ять премій "Ґреммі". Їхні шляхи розійшлись у 1970 році. Одна з причин – те, що Пітер Ярроу потрапив до в'язниці, адже його звинуватили у сексуальних домаганнях до підлітка. У 1981 році 39-й президент США Джиммі Картер помилував чоловіка. Так, Пітер, Пол і Мері продовжили виступати разом – до смерті Треверс у 2009 році. Ярроу також був активістом та засновником фонду Save One Child.