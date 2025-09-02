Тепер продюсер пояснив, чи справді він заочно вступив у ТрО. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Вершиленко & Ko.

За словами Потапа, він попросив поставити його в чергу, щоб після повернення в Україну одразу оформитися в ряди ТрО, не витрачаючи час у довгих чергах.

Це перекручена фраза (Заочно вступив в тероборону – 24 Канал), адже тоді, коли я телефонував і просив мене записати, були неймовірні черги. Я попросив поставити мене в цю чергу, щоб, коли приїду в Україну, мене без черги записали в тероборону. Мене просто перекрутили й зробили цапом-відбувайлом, як це люблять і традиційно роблять в нашій улюбленій, квітучій країні,

– обурився Потап.

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Що насправді Потап тоді сказав в інтерв'ю?

Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну,

– заявив у 2022 році артист.

Згодом Потап навіть показав написану ним заяву на вступ до територіальної оборони.



Потап показав заяву про вступ до ТрО / Скриншот з інстаграм-сторіс

В інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю артист згадав, що він долучитися до деяких завдань: "Ми ні в чому серйозному не брали участі, але встигли попатрулювати, поїздити з пацанами, потримати в руках зброю... Я патрулював вулиці, зустрічався з друзями. Ми взагалі не лічили час, проведений там. Їздили, забирали обмундирування, машини".

Сьогодні ж більшість часу Потап проводить за кордоном. Він пояснює це роботою, адже всі його проєкти зараз поза межами України. При цьому дозвіл на виїзд, який має Потапенко, передбачає обов'язкове повернення у визначені терміни.