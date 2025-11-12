Така інформація вказана в уривку книжки британського автора Роберта Джобсона – The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival. Про це повідомляє The Daily Mail, передає 24 Канал.

До слова Принц Вільям не хоче бачити Гаррі на своїй коронації: історія конфлікту, що тягнеться роками

Королева Єлизавета II побоювалась, що принц Вільям може стати "королем-селебріті".

У книжці згадується випадок, що стався у липні 2022 року. Єлизавета II мала відвідати урочисте відкриття нового госпісу Thames Hospice у Беркширі – ця подія мала для неї важливе значення. Але королева погано почувалася, тому попросила принца Вільяма її замінити. Але той відмовився.

Розклад Вільяма цілком міг би вмістити це завдання, яке виникло в останній момент, але він відмовився, посилаючись на батьківські обов'язки. Це не тільки розчарувало його бабусю, але й роздратувало,

– йдеться у книжці.

Подейкують, що тоді Єлизавета II іронічно зауважила: "Хіба для цього не існують няні та поліцейські?".

Королева не хотіла нікого підвести, тому попросила принцесу Анну супроводжувати її на заході.

Цікаво, що раніше помічниця особистого секретаря Єлизавети II розповідала цікаві факти про її характер для The Telegraph. Наприклад, королева любила, коли щось ішло не за планом.

Також за словами Джобсона, принц Уельський у 2022 році провів лише 190 зустрічей, тоді як його батько – 497. Можна припустити, що для Вільяма набагато важливішою є його родина, ніж обов'язки перед монархією. До того ж чоловік просив у Чарльза III скоротити кількість його офіційних зустрічей до кінця 2024 року через хворобу дружини Кейт. Король відхилив його прохання.

Яким королем хоче бути принц Вільям?

Згідно з королівськими джерелами, принц Вільям готується до того, що одного дня стане королем Сполученого Королівства. І насамперед він прагне бути набагато сучаснішим, ніж його попередники.

Таке прагнення він хоче проявити на своїй коронації. Наприклад, принц Вільям міркує над тим, щоб скасувати присягу публіки на вірність монарху.