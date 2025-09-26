Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Бєлєнь. Вона прокоментувала заяву Мандзюк в сториз.

До теми Назвала Харків містом "ждунів" і "довб**обів": що відомо про новий скандал навколо Олени Мандзюк

Інна Бєлєнь розповіла, що "жила у найгарніших куточках Європи", але все одно повернулася до рідного Харкова, адже вважає його найкращим містом. Вона наголосила, що це місто-герой.

Переможниця "Холостяка" зауважила, що люди в Харкові працюють, займаються бізнесом, донатять і люблять українське попри те, що живуть поряд з Росією.

Але потім приходить персона, яка заради хайпу під виглядом "правильної патріотки" дозволяє собі казати, що Харків був в окупації, що це місто "ждунів". І тут лише 3 варіанти: людина хвора (але довідку про психічну стабільність перед інтерв'ю не питають); людина цілеспрямовано йде в політику й грає роль "правильного українця"; людина просто конч*на,

– написала Бєлєнь.

Інна звинуватила Олену Мандзюк у тому, що вона прагне хайпу, що блогерці важливо, аби її ім'я згадували в медіа – неважливо в якому контексті.

Тому – не давати уваги вис*рам тих, хто спеціально цькує українців заради власної впізнаваності. Бо людина, яка намагається роз'єднати українців, не патріот і навіть не українець,

– додала переможниця "Холостяка".

Наприкінці Бєлєнь зауважила, що не дивилась подкаст з Мандзюк, який вийшов на ютуб-каналі Василя Тимошенка.

Що відомо про скандал?