Назвала Харків містом "ждунів" і "довб**обів": що відомо про новий скандал навколо Олени Мандзюк
Інна Бєлєнь розповіла, що "жила у найгарніших куточках Європи", але все одно повернулася до рідного Харкова, адже вважає його найкращим містом. Вона наголосила, що це місто-герой.
Переможниця "Холостяка" зауважила, що люди в Харкові працюють, займаються бізнесом, донатять і люблять українське попри те, що живуть поряд з Росією.
Але потім приходить персона, яка заради хайпу під виглядом "правильної патріотки" дозволяє собі казати, що Харків був в окупації, що це місто "ждунів". І тут лише 3 варіанти: людина хвора (але довідку про психічну стабільність перед інтерв'ю не питають); людина цілеспрямовано йде в політику й грає роль "правильного українця"; людина просто конч*на,
– написала Бєлєнь.
Інна звинуватила Олену Мандзюк у тому, що вона прагне хайпу, що блогерці важливо, аби її ім'я згадували в медіа – неважливо в якому контексті.
Тому – не давати уваги вис*рам тих, хто спеціально цькує українців заради власної впізнаваності. Бо людина, яка намагається роз'єднати українців, не патріот і навіть не українець,
– додала переможниця "Холостяка".
Наприкінці Бєлєнь зауважила, що не дивилась подкаст з Мандзюк, який вийшов на ютуб-каналі Василя Тимошенка.
Що відомо про скандал?
У подкасті Олена Мандзюк пригадала, як якось написала у Threads, що Харків – прекрасне місто, але також назвала його містом "ждунів" і "довб**обів".
Блогерка стверджує, що коли приїжджала у Харків з гуманітарною допомогою, люди чекали на Росію. Водночас Олена вважає це місто одним із найгарніших, любить його і харків'ян.
Після заяви про "ждунів" чимало українців розкритикували Мандзюк, зокрема відомі харків'яни: співак Володимир Дантес і блогер Женя Білозеров.
"Переважно всі коментарі та погрози мені написані знову мовою терористів. Люди захищають тих, хто чекає та притягує Росію разом з війною, вбивствами та терором в Україну, і накидаються на українців, які підтримують ЗСУ, захищають українську ідентичність та працюють зі всіх сил, щоб допомогти тим, хто постраждав", – відреагувала блогерка на критику.