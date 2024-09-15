Росіяни використали ідею проєкту Євгена й Наталії Синельникових. Це помітно як з назви їхнього шоу, так і з концепції.

Цікаво Альбом від TVORCHI та атмосферна прем'єра від MONATIK: 8 музичних новинок цього тижня

Якщо подивитися на випуск російського каналу, то очевидно, що вони вкрали саму ідею – створити контент, що презентує унікальні звуки. Назва також дивно нагадує "Як звучить світ… Україна",

– зауважили Синельникови.



Росіяни вкрали формат українського шоу / Колаж Show 24

Водночас в українських та російському все-таки є відмінність: в українському тревел-шоу кожен епізод завершується унікальною композицією, яка створена на основі зібраних звуків.

"На відміну від оригінального українського тревел-шоу, ведучим якого був талановитий український композитор та саундпродюсер Євген Філатов, росіяни залучили ведучого без особливих творчих досягнень, який лише поверхнево досліджував звуки. Окрім цього, якщо в нашій версії проєкт завершувався музичним треком, створеним на основі зібраних звуків, то цей елемент вони просто проігнорували", – додало подружжя.

Нагадаємо, режисер Євген Синельников два тижні пробув в окупації в Бучі, де російські окупанти просили у нього автограф під дулом автомата. Йому вдалося виїхати зеленим коридором.

Так Росія знову показала, що не здатна на створення чогось свого та унікального. Серед її можливостей лиш крадіжка територій та культури України й не тільки.