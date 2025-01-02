Батько з сином зняли відео у новорічних светрах на фоні ялинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Притули.

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Сергій Притула доволі рідко ділиться кадрами зі старшим сином. Дмитро помітно підріс та майже наздогнав його за зростом. У коментарях деякі люди зазначають, що підліток схожий на батька.

Нехай 2025 рік принесе у ваші родини багато хороших новин. Щоб усі наші воїни були зі щитом. Щоб було з чого донатити. Не сваріться та любіть одне одного. І нехай здоров'я буде таким, щоб ви забули дорогу до аптеки. З Новим роком. Хай принесе перемогу,

– сказали батько та син у ролику.

У коментарях українці також привітали Сергія Притулу та Дмитра з Новим роком і написали інші приємні слова.

"Це маленький Дмитрик? Я не одразу зрозуміла, хто цей гарний молодий пан. Вітаю вас зі святом!"

"Який дорослий Дмитро! Здоровʼя родині".

"Дякуємо, хлопці, мирного неба нам усім і перемоги".

"Який вже дорослий Дмитро!!! Нехай ваша родина буде благословенна Богом на щасливе майбутнє у квітучій Україні".

"Копія татуська, гарний хлопець".

"Красень синочок! Достойна зміна підростає! Дякуємо за те, що ви робите для усіх нас! Слава Україні!"

"Такий дорослий! Так схожий на батька! Йому є ким пишатись. З Новим роком".

"Не віриться, що Дмитрик такий дорослий вже. Миру та злагоди усім, з Новим роком".

Нагадаємо, що Дмитро – старший син Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Згодом волонтер одружився з Катериною Сопельник. Подружжя виховує двох доньок: Соломію та Стефанію.