Вона одягла прозору срібну сукню з весняної колекції 2026 року від Крістіана Коуена та Еліаса Матсо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ELLE.

Для заходу Сідні Свіні обрала довгу сукню з рукавами середньої довжини, яка чудово підкреслювала її фігуру. Акторка була без бюстгальтера. Свій образ зірка серіалу "Ейфорія" доповнила сережками з діамантами та каблучками від EFFY Jewelry. Дівчина зробила нюдовий макіяж і елегантно вклала волосся.

На заході були присутні й інші акторки: Кейт Хадсон, Ванда Сайкс, Ніколь Шерзінгер і Джеймі Лі Кертіс, а також колишня професійна боксерка Крісті Мартін (Сідні Свіні зіграла її у фільмі "Королева рингу", який вийде у прокат 7 листопада). Акторка віддала шану спортсменці у своїй промові, повідомляє Variety.

Сідні Свіні критикували за зовнішність