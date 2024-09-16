Софія Ротару опублікувала рідкісний кадр на особистій сторінці в інстаграм-сторіз. На цьому архівному фото співачка позувала поряд з мамою.

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На знімку видно, що співачка постала разом з Олександрою Іванівною посеред дерев. Вони обіймалися та усміхалися. Софія Ротару ніяк не підписала фото – лише посталила емоджі у вигляді серця.

Цьому кадру вже близько 30 років. Мама Софії Ротару померла 16 вересня 1997 року.



Софія Ротару з мамою / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Софія Ротару лише зрідка виходить на зв'язок, публікуючи рідкісні фото чи привітання зі святами. Вона підтримала Україну на початку повномасштабної війни, але зараз здебільшого зберігає мовчання.

Дитинство Софії Ротару

Софія Ротару народилась у сім'ї молдовських селян у селі Маршинці Чернівецької області. У дитинстві вона багато працювала по домашньому господарству, допомагала батькам торгувати на ринку. Також займалася легкою атлетикою та їздила на обласні олімпіади.

Її шлях до музики почався у шкільному та церковному хорі, де Софія співала з першого класу. Згодом вона навчилась грати на баяні та домрі, виступала з концертами у селах.