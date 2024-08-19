У соцмережах Світлана опублікувала відео, де постала вагітною. На кадрах Гордієнко тримає свій живіт, а згодом – дитину.

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За словами акторки, вона довго не могла усвідомити, що скоро стане мамою. Тому зірка вирішила не інформувати одразу прихильників про свій новий статус. Світлана зізналася, що в неї народився син. Хлопчика назвали Іосифом.

На 15-му тижні відчула перших поштових і з того дня у мене з'явилася найцікавіша розвага – спілкуватися з Іосифом через тварин. Могла провести роки за цією справою. Це був наш маленький всесвіт. Тепер цей всесвіт тішить маму назовні,

– зізналася Гордієнко.

Втім, акторка не розсекретила, хто є батьком її малюка.

Нагадаємо, у липні 2024 року Світлана оголосила про розлучення з зіркою серіалу "Перші ластівки", який у ЗСУ, Максимом Девізоровим. Пара перебувала у шлюбі протягом двох років. Причину розриву зірки вирішили не розкривати. Однак Гордієнко припустила, що, можливо, розлучення сталося саме через неї.