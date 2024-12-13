Світлана Тарабарова зізналась, що наразі дім не знайшов нових мешканців. Тому вона з чоловіком продовжує виплачувати за нього кредит, пише 24 Канал з посиланням на "Ранок у великому місті".

До слова Співачка Світлана Тарабарова гостро висловилася про Регіну Тодоренко, яка замовчує війну

На жаль, будинок досі стоїть на продажу. Але все буде добре. Ми домовилися виплачувати потроху кредит. Не так швидко, як хотілося б. Але психолог мені радить не скаржитися,

– розповіла артистка.

Світлана Тарабарова додала, що дім стоїть на продажу на той випадок, якщо з'явиться вигідна пропозиція. Однак переїжджати з трьома дітьми не так вже й легко. Тому до проблеми вона ставиться спокійніше, ніж рік тому.

"Якщо буде вигідна пропозиція (продамо – 24 Канал), але все ж таки троє дітей і переїхати не так і легко. Я вже легше до цього ставлюся. Ще рік тому для мене це було болісним питанням", – поділилась співачка.

Чому Світлана Тарабарова хотіла продати будинок

У вересні 2022 співачка зізналась, що вирішила продати будинок. Через війну артистка залишилась без заробітку, тому в її сім'ї не стало можливості продовжувати виплачувати кредит за омріяну домівку.

Світлана Тарабарова планувала переїхати з котеджного містечка у Дмитрівці до Києва через цю фінансову кризу. Та, схоже, труднощі у сім'ї налагодилися.