Про те, що Вакарчук похрестив первістка розповів клавішник "Океану Ельзи" Мілош Єліч. Музикант поспілкувався з ТСН 10 вересня під час прем'єри фільму "Малевич" у Києві (він написав музику до стрічки), пише Show 24.

Теж цікаво Пахне бажанням сподобатись, – Вакарчук чесно оцінив творчість Klavdia Petrivna

Як виявилося, саме Мілош Єліч став хрещеним батьком сина Святослава Вакарчука.

Він просто підійшов і сказав: "Слухай, а ти погодишся бути хрещеним мого сина?" І, звісно, я сказав "так", це для мене честь. Таїнство було в Карпатах, в церкві, в якій знімали фільм "Тіні забутих предків". Ми хрестили разом з Анею Бурячковою, яка, до речі, знімала декілька наших кліпів, а ще дуже добра подруга дружини Слави,

– розповів музикант.