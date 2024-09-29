Такий сюрприз чоловіку влаштувала Олена Тополя. Про це артист розповів у своєму інстаграмі.

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Річ у тім, що Тарас Тополя разом з гуртом "Антитіла" вирушив у масштабний тур Україною, відтак довго не бачився з сім'єю. Водночас Олена з дітьми приїхали на концерт бенду в Івано-Франківську. Такий сюрприз дуже потішив Тарас.

Кохана з дітьми приїхала на концерт до Івано-Франківська. Чекав дуже, щасливий. Після місяця на відстані – так особливо,

– зазначив виконавець.

Крім того, він показав спільне фото з коханою та сином Марком.



Тарас Тополя з дружиною та сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про гастролі "Антитіл"