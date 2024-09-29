Такий сюрприз чоловіку влаштувала Олена Тополя. Про це артист розповів у своєму інстаграмі.
Не пропустіть Після шести років очікування: принцеса Греції й Данії вийшла заміж
Річ у тім, що Тарас Тополя разом з гуртом "Антитіла" вирушив у масштабний тур Україною, відтак довго не бачився з сім'єю. Водночас Олена з дітьми приїхали на концерт бенду в Івано-Франківську. Такий сюрприз дуже потішив Тарас.
Кохана з дітьми приїхала на концерт до Івано-Франківська. Чекав дуже, щасливий. Після місяця на відстані – так особливо,
– зазначив виконавець.
Крім того, він показав спільне фото з коханою та сином Марком.
Тарас Тополя з дружиною та сином / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про гастролі "Антитіл"
- Осінній тур гурту триватиме з 25 вересня до 14 листопада. Музиканти відвідають з концертами 43 міста України, зокрема, зупиниться у Львові, Одесі, Запоріжжі та Чернігові.
- Цей тур обіцяє стати незабутнім для шанувальників, адже "Антитіла" виконають наживо треки зі свого останнього альбому MLNL. Окрім нового матеріалу, гурт також порадує слухачів популярними хітами, такими як "2Step", "Фортеця Бахмут", TDME, "Вірила", "Лови момент" тощо.