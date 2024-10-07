Актор перефарбував волосся. Цимбалюк продемонстрував свій новий образ в інстаграмі.
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Так, як виявилося, актор змінив колір волосся з темного на світлий. На новій світлині він постав з оновленою зачіскою, в чорній майці, з масивною срібно-золотою сережкою та срібним ланцюжком на шиї.
Як в мережі відреагували на зміну іміджу Цимбалюка
Більшість шанувальників залишилися в захваті від оновленої зачіски Тараса.
- "Це роз*об";
- "Спочатку подумала, що це Емінем";
- "Чимось на Діму Білана схожий";
- "Фото гарне. Тобі личить такий образ";
- "Вау. Дуже ефектно".
Водночас були й ті, кому новий стиль актора не сподобався: "Вибачте, але вам це не пасує. Спробувати щось нове варто".
Зауважимо, нещодавно свою зачіску також оновила співачка Оля Полякова.