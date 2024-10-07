Актор перефарбував волосся. Цимбалюк продемонстрував свій новий образ в інстаграмі.

Не пропустіть Доведеться нормально потратитись, – дружина Остапчука розповіла, хто за що платить в їхній сім'ї

Так, як виявилося, актор змінив колір волосся з темного на світлий. На новій світлині він постав з оновленою зачіскою, в чорній майці, з масивною срібно-золотою сережкою та срібним ланцюжком на шиї.

Як в мережі відреагували на зміну іміджу Цимбалюка

Більшість шанувальників залишилися в захваті від оновленої зачіски Тараса.

"Це роз*об";

"Спочатку подумала, що це Емінем";

"Чимось на Діму Білана схожий";

"Фото гарне. Тобі личить такий образ";

"Вау. Дуже ефектно".

Водночас були й ті, кому новий стиль актора не сподобався: "Вибачте, але вам це не пасує. Спробувати щось нове варто".

Зауважимо, нещодавно свою зачіску також оновила співачка Оля Полякова.