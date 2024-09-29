Справжнє ім'я виконавиці – Тетяна Решетняк. Знаменитість виросла у багатодітній родині, адже має двох братів-близнюків, які працюють кондитерами та брата, під іменем Міша Марвін, який активно розвинув співочу кар'єру в країні-агресорці. Як TAYANNA здобула популярність і чому опинилась у статусі коханки у 18 років, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра на великій сцені

У 8 років дівчину записали до музичної школи, однак за рік вона кинула навчання. У підлітковому віці почала займатись вокалом, виступала в ансамблі, а потім брала індивідуальні уроки. Перша подія, яка залишила слід у кар'єрі TAYANNA, була участь у "Чорноморських іграх", де вона посіла третє місце.

З 2008 по 2011 рік була у складі гурту "Гарячий шоколад". Співачка також є авторкою багатьох пісень для артистів таких як Тіна Кароль і зрадниця Ані Лорак.

TAYANNA у складі гурту "Гарячий шоколад" / Фото з відкритих джерел

Через особистий конфлікт із продюсером колективу, чоловік вигнав Решетняк і змусив заплатити 50 тисяч доларів. Після такого крутого повороту долі, виконавиця вирішила спробувати себе на проєкті "Голос країни". Під час першої спроби до неї не розвернулось жодне тренерське крісло, а з другого разу вона не тільки пройшла сліпі прослуховування, а й дійшла до фіналу, де посіла друге місце.

Тетяна Решетняк і Потап – Минає день, минає ніч: дивіться відео онлайн

У 2016 році в українському шоубізі появляється співачка TAYANNA, а за рік – стає одною з найуспішніших. Тоді вона розпочала співпрацю з Аланом Бадоєвим, а альбом "Тримай мене" музичні критики відзначили найвищою оцінкою.

Трек "Шкода" став справжнім хітом, який лунав із кожного телевізора та радіо.

TAYANNA – Шкода: дивіться відео онлайн

Пізніше зірка виявила бажання представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. У Нацвідборі пройшла до фіналу з піснею "I love you", однак поступилась першим місцем гурту O.Torvald.

TAYANNA – I love you: дивіться відео онлайн

За рік вдруге спробувала сили на Нацвідборі з піснею "Леля", але знову поступилась у фіналі, цього разу – співаку Melovin.

TAYANNA – Леля: дивіться відео онлайн

У 2019 році повідомила, що знову візьме участь у відборі, але пізніше відмовилась від участі. TAYANNA продовжила активно займатись творчістю, гастролювати й записувати пісні в дуеті з іншими співаками. Згодом стала ведучою програми "Життя відомих людей".

Виконавиця навіть появилась у танцювальному проєкті "Танці із зірками". Зірка виступала разом із танцівником Ігорем Кузьменком.

TAYANNA та Ігор Кузьменко – Румба (Танці з зірками 2019): дивіться відео онлайн

На жаль, за результатами суддівського та глядацького голосування пара покинула шоу після другого етеру.

Особисте життя

Одного разу співачка публічно зізналась, що мала роман зі своїм колишнім продюсером Дмитром Клімашенком, який був одружений. TAYANNA пояснила, що їй тоді було лише 18 років й вона багато часу проводила з Клімашенком на роботі, то ж "це природно, що вони зблизилися".

Діма – циган, а у них припустимо багатоженство. З його дружиною Анікою ми прекрасно спілкувалися, можна сказати, дружили. Я її дуже поважаю, прислухалася до її порад, в тому числі кулінарних. Аніка неймовірно мудра жінка, і вона ставилася до нашого союзу з Дімою з погляду циганських традицій,

– пояснила Тетяна.

Пізніше жінка припинила ці стосунки, адже хотіла сім'ю, а вона у Дмитра вже була.

Пізніше у виконавиці закрутились стосунки із саундпродюсером Єгором Глєбовим. В офіційному шлюбі пара пробула з 2011 по 2014 роки. Чоловік має українське коріння, але свою кар'єру з 20 років розвивав у Росії, зокрема під крилом путініста Тіматі у Black Star.

Співачка зізнавалась, що їхні відносини були токсичними, неодноразово ставалися випадки домашнього насильства.

Попри такі обставини, у подружжя народився син Даніель.

TAYANNA з сином / Фото з інстаграму TAYANNA

За її словами, ексчоловік покинув Росію і зараз живе у Дубаї. Єгор майже не підтримує спілкування з сином.

"У нього взагалі напливами прокидається любов до дитини. То він є, то його немає. Взимку, майже рік тому був такий наплив, бачилися з ним. Ми прилетіли в Дубай. Я хотіла, щоб Даніель із ним поспілкувався, побачився. І оскільки він пережив дуже великий стрес з початком повномасштабного вторгнення, я хотіла, щоб він душевно заспокоївся, побув з батьком трішки. Він побув. І ми поїхали назад", – пригадала співачка.

Через кілька років TAYANNA розповіла, що після розлучення Єгор пішов до іншої співачки – Ані Лорак. Та їхні стосунки протривали недовго.

Пізніше в шоубізнесі були чутки, що виконавиця закрутила роман із сином Дмитра Коляденка, який молодший від Решетняк на 8 років. Згодом вона підтвердила цю інформацію, але зазначила, що сама стала ініціаторкою розриву цих стосунків.

Цього року знаменитість зізналась, що у неї зародились почуття до нового обранця, однак вона не захотіла вдаватись у деталі.

Де зараз і чим займається TAYANNA

Гострою темою залишаються стосунки співачки та її брата – російського співака Міші Марвіна. Коли почалась повномасштабна війна, у чоловіка завершився контракт з Black Star. У травні він заявив, що у нього забирають ім'я та пісні, хоч подякував за співпрацю директору лейбла та іншим.

Позиції артиста вистачило ненадовго. Коли у нього не склалося з сольною кар'єрою, він помирився з російськими колегами та знову став членом Black Star. Йому повернули ім'я та пісні, про що Марвін розповів у вересні 2022.

Після цього зіркова сестра лаконічно сказала, що може відповідати тільки за свої вчинки.

Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане, і воно не буде розвіюватися. Я за те, щоб люди несли відповідальність за себе. Не хтось за когось,

– коментувала артистка.

Міша Марвін з сестрою і мамою / Фото з інстаграму

TAYANNA живе і працює в Україні. Творча діяльність знаходиться на своєму піку. Співачка бере участь у благодійних заходах і допомагає ЗСУ. Нещодавно виконавиця була експерткою на відборі для Дитячого Євробачення.

Тож сьогодні бажаємо іменинниці творчої наснаги, кар'єрного злету та мирного неба над головою.