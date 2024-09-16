Олег Звягінцев працює з Сергієм Бабкіним та є кумом Сніжани Бабкіної. Музикант розповів про страшну новину на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Відмовився евакуюватись без собаки: з 12 поверху у Харкові врятували чоловіка та його улюбленця

Олег Звягінцев розповів, що авіабомба потрапила просто до їхньої квартири на 10 поверсі. Вона повністю зруйнована вибухом та пожежею. На щастя, сім'я не постраждала – на той момент їх не було вдома.

Багато хто, побачивши фото в інтернеті, написав мені, дуже дякую за ваші слова підтримки! Ми, чесно кажучи, у шоці й розпачі, повне спустошення всередині та ще до кінця не усвідомили. Тож вибачте, якщо комусь не відповів…

– написав Звягінцев.



Зруйнована квартира музиканта / Фото з інстагарму Олега Звягінцева

Музикант додав, що наразі ДСНС не пускають їх до руїн квартири, адже є загроза обвалення плит. До того ж 11 поверх повалився на їхній десятий. Невідомо, чи вдасться відновити квартиру.



Зруйнована квартира музиканта / Фото з інстагарму Олега Звягінцева

Сніжана Бабкіна відреагувала на допис свого кума та закликала йому допомогти.



Сніжана Бабкіна про квартиру друга / Фото з інстаграм-сторіз

Удар по Харкову