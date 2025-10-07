Телеведучий Костянтин Грубич, який народився і виріс у Полтаві, прокоментував черговий російський удар по рідному місту на своїй сторінці у фейсбуці, передає Show 24. Він розповів про наслідки прильоту.

Зверніть увагу Полтавщину атакували дрони: сталися пожежі, пошкоджено житловий будинок

Костянтин Грубич поділився, що неподалік локомотивного депо, яке атакували окупанти, розташований його рідний дім. Зараз там проживає брат ведучого, Богдан Грубич.

Це за пів кілометра від моєї рідної хати! Прикутий 25 років до ліжка брат Богдан Грубич пише, що х*р*чило пекельно, хата трусилася як груша, скло все ж таки вилетіло… Господи! Як важко… Я ж виріс у тому депо, шниряв малим у кожному цеху, пізніше коли-не-коли потай ходив туди у баню, бо безоплатно та цілодобово, і нас, малих, не гнали в шию…

– розповів телеведучий.

Костянтин Грубич зізнався, що коли чує про Полтавське локомотивне депо, одразу тепло згадує своє дитинство. Але навіть сюди дісталися російські загарбники. На щастя, інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Про атаку на Полтавщину повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на офіційній сторінці. Російські військові вразили не лише локомотивне депо, але й дистанцію енергопостачання, тягові підстанції та адміністративні й складські приміщення.

