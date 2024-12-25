Своїми щемливими спогадами про довоєнні святкування ексклюзивно для 24 Каналу поділилася українська акторка Поліна Фролова, яка знімалася у серіалі "Голова". Особливо їй запам'ятався кумедний випадок, коли святкові феєрверки ледь не призвели до біди.

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Акторка зауважила, що найкращі різдвяні й новорічні свята для неї були тоді, коли вона мала змогу збиратися за родинним столом усією сім'єю.

Зараз я, як і більшість українців, не маю такої змоги. Хтось на фронті, когось вже не стало за час війни. Я з теплотою і любов'ю згадую мирні часи, коли свята мали свою чарівну атмосферу, сподівання на те, що Новий рік принесе ще щось ліпше, що відбудеться якесь диво. Зараз таких відчуттів немає. Тому живу спогадами та надією на те, що колись ця війна закінчиться, і в нас буде змога зібратися знову за родинним столом із тими, хто лишився, і згадувати тих, кого, на жаль, немає,

– поділилася Поліна.

Водночас вона пригадала особливу новорічну традицію своєї родини, яка закарбувалася в пам'яті назавжди.

Перше, що спадає на думку, це щороку в новорічну ніч о 00:00 ми вдома запалювали бенгальські вогні, кричали: "З Новим роком!" Обіймалися, цілувалися, а потім виходили всією родиною на вулицю, і тато запускав феєрверки біля нашого дому. Так робили всі наші сусіди, вся вулиця була в феєрверках. Все вгорі палало, і було так гарно. Але якось тато погано закріпив той феєрверк і в момент, коли вся родина стояла на вулиці, салют впав і почав стріляти в бік нашого забору. Всі почали тікати у двір, бо салют летів скрізь. З одного боку, це було дуже страшно, але з іншого – смішно й весело. Ніхто не постраждав, усе було нормально, але запам'яталося дуже,

– зазначила акторка.