Співаки, актори й телеведучі привітали Олександра Усика з перемогою, пише 24 Канал. Серед них – Маша Єфросиніна, Катерина Остапчук, Святослав Вакарчук та інші.

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Так, лідер гурту "Океан Ельзи" поділився своїми враженнями від тріумфу Олександра в соцмережах.

Дякуємо Усику за цю перемогу. Надихає неймовірно,

– зазначив виконавець.



Святослав Вакарчук привітав Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також боксера в інстаграм-сторіс привітав гурт "Друга Ріка".

Вітаємо з перемогою і пишаємося,

– написали музиканти.



Гурт "Друга Ріка" привітала Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Це не просто історична перемога. Це момент, коли весь світ знову промовляє Україна. Олександр – ти сьогодні (22 грудня) єдиний герой всіх стрічок, чемпіон, який єднає у почутті гордості та неймовірної радості. Такі важливі зараз емоції для всього нашого народу. Дякую тобі,

– відзначила телеведуча Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна привітала Усика з перемогою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Остапчук

Блогерка поділилася, що вперше в житті дивилася бокс. Вона в інстаграм-сторіс звернулася до Олександра Усика та його дружини

Катюня, вітаю тебе й Олександра. Такі емоції та відчуття гордості від перемоги надважливі для всіх нас зараз,

– підкреслила дружина Остапчука.

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Цікаво, загальний призовий фонд реваншу склав 190 мільйонів доларів. Більша частина гонорару дісталася українському боксеру – Олександр Усик заробив 114 мільйонів доларів (60% призового фонду), тоді як Тайсон Ф'юрі отримав 76 мільйонів (40%). Частину зароблених коштів українець, ймовірно, планує спрямувати на потреби Збройних Сил, а також на свій стартап Ready To Fight.