Вона поділилася знімками в інстаграмі, на яких демонструє свій вагітний животик. Шанувальники вже привітали дівчину в коментарях під дописом.

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Так, на фото Нара Баптиста позувала у чорній сукні, що облягає фігуру, тим самим підкреслюючи її стан.

Для довідки! Для 57-річного актора це буде четверта дитина. Венсан Кассель вже має двох доньок, Деву та Леоні, від першого шлюбу з італійською акторкою Монікою Беллуччі. Також в продюсера є донька від моделі Тіни Кунакі.

Що відомо про стосунки Касселя та Баптисти

Про роман пари заговорили у вересні минулого року. Їхня перша спільна поява на публіці відбулася під час відпочинку в резиденції Бідарі.