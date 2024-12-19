Він розсекретив стать малечі та зізнався, чи був присутній на пологах з дружиною. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

До теми Народила двійню: зірка "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою

Так, з'ясувалося, що у Володимра Мартинця народився син. Чоловік під час пологів був поруч з коханою Катериною, щоб підтримати її.

Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче. Це були партнерські пологи,

– поділився актор.

Також Володимир розповів, як його старша донька відреагувала на поповнення в родині.

Дуже хотіла братика, тож відкрию вам невеличку таємницю: для неї це була надзвичайно важлива подія, на яку вона довго чекала,

– зазначив Мартинець.

Зауважимо, зірка "МастерШеф" Ліза Глінська також оголосила, що стала мамою. Колишня суддя кулінраного шоу народила дійнять. Дві донечки зявилися на світ ще два місяці тому, проте знаменитість розповіла про це лише зараз. Вона також показала перші кадри з дівчатками.