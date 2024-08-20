Подружжя рідко разом з'являється на публіці в Україні. Однак, президент і перша леді тішать прихильників спільними виходами під час робочих поїздок за кордоном.

Не пропустіть Я ризикнула, – Олена Зеленська про реакцію на свою появу на обкладинці Vogue, яку захейтили

У Кривому Розі пара відвідала "Школу супергероїв" – одну з місцевих дитячих клінік, в яких малеча може лікуватися та навчатися. Для Олени важливо, щоб це місце надавало підтримку маленьким українцям задля їхнього швидкого одужання.

Важливо, що саме перед початком навчального року на Дніпровщині з'явився ще один освітній осередок, де маленькі пацієнти зможуть відчути себе як у звичайній школі. Тут є все необхідне для цього,

– поділилися Зеленські.

Наразі в Україні є тільки шість "Шкіл супергероїв" – у Вінниці, Кривому Розі, Рівному, Львові, Одесі та Полтаві. Олена пообіцяла, що робитиме все можливе, щоб таких осередків ставало більше.

Нагадаємо, днями Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з Володимиром за час війни. Подружжя стало ближчим завдяки підтримці у важкі часи. Попри те, що пара не може проводити разом багато часу, зірки намагаються не набридати одне одному.