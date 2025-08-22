Євдокимова не стало сьогодні вранці. Про це повідомила його вдова Ірина в інстаграмі, пише Show 24.

Дякую вам, дорогі глядачі, слухачі за любов до творчості великого артиста, за увагу та оплески! Дякую, дорогі підписники, за добрі слова та побажання, які дуже підтримували Ярослава, давали сили та віри, що заспівано багато гарних пісень і життя прожите не дарма!,

– йдеться у дописі.

У коментарі російським пропагандистським ЗМІ вдова Ярослава Євдокимова повідомила, що причина його смерті – рак легень. Директорка співака розповіла, що чоловік помер у Мінську, де проходив лікування.

Що відомо про Ярослава Євдокимова?

Ярослав Євдокимов народився 22 листопада 1946 року в місті Рівне. Його батьки зазнали політичних репресій. Співака виховували бабуся, дідусь і тітка, він ріс у селі Користь Рівненської області.

Перші уроки вокалу з хлопцем проводив дідусь, адже співав у церковному хорі. Кар'єра Євдокимова розвинулась у Білорусі. Ярослав пройшов прослуховування Мінську філармонію і став її солістом.

Потім він розпочав навчання у Мінському музичному училищі імені М.Глінки за спеціальністю вокал, а також практикувався в Ансамблі пісні й танцю Білоруського військового округу.

Згодом Євдокимов переїхав до Москви, де досягнув успіху, але зв'язок з Україною не втратив. Співак засудив російську агресію. Ще до початку повномастабного вторгнення він називав Росію "потворною" країною.

"Я вважаю, що це страшна трагедія. Я звинувачую у всьому Кремль. Я звинувачую у всьому Путіна. Я звинувачую всю цю гоп-компанію кремлівську. Тому що українці їм ніколи цього не пробачать", – говорив Ярослав Євдокимов.