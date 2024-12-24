Цьогоріч вони особливо наголошують на важливості єдності, збереження традицій та віри в перемогу, пише Show 24.

До теми Лідер гурту Karta Svitu розповів про особливе Різдво та поділився святковим родинним рецептом

Євген Клопотенко

У відеозвернення кулінар побажав українцям перемоги і єдності.

Звичайно у нас у кожного є своя думка і звичайно ми хочемо її висловлювати, бо ми все життя мали право на це. Ми знаємо, як правильно треба сусіду жити, знаємо як правильно треба робити багато речей і у кожного є на це право. Це круто, це називається свобода. Ми вільні в цьому, але інколи ми нападаємо один на одного і трішки мінус, тому я хочу побажати, щоб ми були більше об’єднані, щоб ми більше вивчали свою історію і щоб наші традиції й звичаї ставали фундаментом для нашого майбутнього,

– підкреслив Євген.

Євген Клопотенко привітав українців з Різдвом: дивіться відео онлайн

Наталка Карпа

Співачка зауважила, що на Різдво люди мають усвідомити, що ми одне в одного є, маємо одне одного підтримувати, турбуватися та любити одне одного.

Різдво – це завжди особлива магія. Не потрібно в цей час закриватись, не потрібно десь залишатись осторонь. Потрібно відкрити своє серце. Мені здається, що це світло, яке йде з неба, воно достукається до кожного. Бажаю, щоб це світло і в вашу домівку, і в вашу родину завітало. Це диво Христового народження. Я хочу, щоб кожен вірив у диво, бо нашій країні, зокрема, зараз таке диво дуже потрібне,

– підкреслила знаменитість.

Олександр Педан

Я бажаю усім провести ці різдвяні свята в колі родини. Усім рідним, які зараз на відстані через повномасштабну війну, – зустрітись та обійнятись. Звісно, не можу не подякувати захисникам та захисницям за те, що до нас знову приходять різдвяні свята. Честь їм і шана. Побажання і мрія зараз одна – перемога,

– сказав шоумен.

Іван Марунич також привітав шанувальників з Різдвом.

Не зраджуйте свою мрію, йдіть за нею, вірте в себе і вона обов'язково здійсниться,

– підкреслив лідер гурту Karta Svitu.

Іван Марунич привітав українців з Різдвом: дивіться від онлайн

FIINKA

Виконавиця насамперед зауважила, що свята формують Українців як націю.

Важливо навіть в найтемніші часи дотримуватися своїх традицій, звертатися до свого коріння, згадайте ті світлини УПА, коли вони у себе у криївках, що б не було, хоч світ валився, але у них стояло на столі 12 наших страв, вони світили свічечку, вимолювали молитву і колядували. Тому, як в одній з моїх пісень співається, де Христос ся рождає, там все світло збирається. Нам як найважливіше зараз, що в кого вдома Христос народив, в того і народиться все світле, найкраще і все, що пов'язане з нами, українцями. Колядуємо, не журімося, веселімося у цей праздник. Миру нам усім у серцях, давайте попри все, що б там не було, нести світло, бо інакше ніяк. Мусимо то перебути з щирим, добрим і вірним серцем,

– зазначила артистка.

Серед учасників Нацвідбору на Євробачення-2025 відеопривітання для шанувальників записав співак Muayad.

Muayad привітав українців з Різдвом: дивіться відео онлайн

Ваня та Кіріл з гурту MOLODI теж звернулися до українців у Різдво.

Друзі, це Різдво – про тепло і єдність. Це час, щоб зупинитися, відчути підтримку близьких, подякувати за все, що маємо, і згадати, заради чого рухаємося далі. Нехай у кожній родині цього Різдва буде світло, затишок і впевненість у тому, що разом ми подолаємо все,

– підкреслили виконавці.

Гурт MOLODI привітав українців з Різдвом: дивіться відео онлайн

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Співак та гуморист Іван Люленов також привітав фанатів з днем народження Ісуса Христа.

Іван Люленов привітав українців з Різдвом: дивіться відео онлайн