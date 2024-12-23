За 2023 рік дохід Євгена Клопотенка склав 24 мільйони гривень. Та кулінар зауважив, що частину цих коштів він втратив, задонатив чи реінвестував. Зараз він рахує свої фінанси по-іншому, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю кулінара Аліні Доротюк.

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Євген Клопотенко розповів, що у цьому році створив свій новий онлайн-магазин, з допомогою якого він популяризує українські малі бізнеси та продукція. Ще одне джерело доходу – його бренд, ресторан, рекламні інтеграції, колаборації.

Кулінар зазначив, що через велику кількість відділів бізнесу йому важко підраховувати точні цифри. Та приблизно за 2024 рік його дохід склав 300 – 350 мільйонів гривень.

300 – 350 мільйонів гривень дохід. Гроші прийшли, гроші пішли. Прибуток я не рахую. Ми поміняли структуру цих прибутків. В мене гроші, які я отримую. Якщо в мене немає грошей, я дзвоню в компанію і кажу: "Дайте мені грошей", мені компанія переводить,

– поділився Клопотенко.

Для Євгена важливо насамперед те, щоб його бізнеси підтримували армію та соціальні проєкти. Так усі зароблені кошти залишаються в Україні.

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