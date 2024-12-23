За 2023 рік дохід Євгена Клопотенка склав 24 мільйони гривень. Та кулінар зауважив, що частину цих коштів він втратив, задонатив чи реінвестував. Зараз він рахує свої фінанси по-іншому, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю кулінара Аліні Доротюк.
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Євген Клопотенко розповів, що у цьому році створив свій новий онлайн-магазин, з допомогою якого він популяризує українські малі бізнеси та продукція. Ще одне джерело доходу – його бренд, ресторан, рекламні інтеграції, колаборації.
Кулінар зазначив, що через велику кількість відділів бізнесу йому важко підраховувати точні цифри. Та приблизно за 2024 рік його дохід склав 300 – 350 мільйонів гривень.
300 – 350 мільйонів гривень дохід. Гроші прийшли, гроші пішли. Прибуток я не рахую. Ми поміняли структуру цих прибутків. В мене гроші, які я отримую. Якщо в мене немає грошей, я дзвоню в компанію і кажу: "Дайте мені грошей", мені компанія переводить,
– поділився Клопотенко.
Для Євгена важливо насамперед те, щоб його бізнеси підтримували армію та соціальні проєкти. Так усі зароблені кошти залишаються в Україні.
Скільки заробляють зірки
- Лідер гурту O.Torvald Женя Галич поділився, що його річний заробіток складає до двох мільйонів гривень.
- Тімур Мірошниченко заробляє як ведучий та блогер, ще одне джерело доходу – корпоративи й інші заходи. Шоумен отримує від 7 до 10 тисяч доларів у місяць.
- Блогерка Раміна Есхакзай заробляє до 20 тисяч доларів на місяць. Частина цих коштів – це дохід від рекламних інтеграцій, решта – монетизація.