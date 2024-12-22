Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Загинула волонтерка та письменниця Євгенія Духопельнікова: коли й де відбудеться прощання

Євгенію Духопельнікову провели в останню путь

В Одесі 22 грудня попрощалися з військовою волонтеркою та письменницею Євгенією Духопельніковою. Жінка померла 17 грудня і, як повідомили друзі, це був "нещасний випадок" та "трагічна випадковість". Однак, що стало причиною смерті волонтерки, близькі не стали розкривати.

Редакція 24 Каналі висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгенії Духопельнікової. Світла та вічна пам'ять.

Відомо, що Євгенія Духопельнікова приїхала навідати побратима, який проходив реабілітацію в Одесі.

Це був нещасний випадок. Трагічна випадковість. Не на фронті. Вона загинула тут, в Одесі. Просто так сталося. Це вже не подруга, це сестра. Це вже моя родина. Знаєте, є такі родичі, які не родичі. Є такі друзі, які ближче за родичів,

– поділилася подруга Євгенії та волонтерка Катерина.

Євгенія Духопельнікова була військовою волонтеркою з 2014 року. Вона завжди була емпатичною людиною та намагалася допомогти якомога більшій кількості людей. Як пригадує Катерина, Євгенія завжди приходила на допомогу не лише до військових, а й до їхніх родин.

Син Євгенії Дмитро розповів, що її книга "Дівчатка на війні. Подорож Долбоклюя" була відображенням справжніх військових та того, що відбувалося на фронті. Як додає син письменниці, Євгенія докладала максимальних зусиль, щоб показати світові, що військові – це не просто люди, які "сидять з кам'яним обличчям".

"Я познайомилась під час служби в батальйоні Айдар більше ніж 10 років тому. В книжці багато саме про мене. Багато історій, які відбувалися — вони теж лягали в книжку. Долбоклюй, я думаю — це Женька. Книжка в мене, звісно що є", – додала військовослужбовиця Олеся.

Друзі Євгенію називають "діамантом, який відбиває найкраще світло". Проводжали в останню путь волонтерку з живими квітами, адже вона не любила штучність і траур. Поховали Євгенію Духопельнікову під музику й теплі, іронічні історії.